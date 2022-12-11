Bedensel engelli sporcularda hedef daha fazla şampiyon çıkarmak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, engelli bireylere yönelik spor altyapısı kalitesinin her geçen gün arttığını, yeni yetenekler keşfedip geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması için Konya'ya gelen Ergezen, AA muhabirine, Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 65 spor kulübünden 195 sporcunun katıldığını söyledi.



Sporcu sayısının günden güne arttığını ifade eden Ergezen, "Federasyon olarak, çok ciddi bir spor altyapımız ve teknik heyetimiz var. Her engelli bireyimizin, engel derecesine göre mutlaka ilgileneceği ve yapacağı bir spor branşı var." dedi.



Ergezen, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında müsabakaya çıkan engelli sporcuların birçok insana ilham olduğunu dile getirdi. Bu sporcuların toplum için rol model olduğuna inandıklarını aktaran Ergezen, "Bu arkadaşlarımızın sayısı artsın istiyoruz. Federasyon olarak, bir yıl içinde büyük başarılara imza attık. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız şu günlerde, Ampute Milli Takımı ile dünya şampiyonu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'yla Tayland'da dünya ikincisi olduk. Diğer branşlarımızda da başarılarımız var. Güzel dereceler ve madalyalar elde ettik." diye konuştu.



"Tarih yazacağımıza inanıyoruz"



Ergezen, engelli spor branşlarında bu seviyeye gelmek için çok büyük emek verdiklerini belirtti. Engelli bireylere sporla ilgilenmeleri çağrısında bulunan Ergezen, şunları kaydetti:



"Bundan sonraki hedefimiz bu seviyeye tutunmak ve yeni yetenekleri keşfetmek. Arkadaşlarımız spor salonlarımıza gelsinler. Bu sayede, hem hayatın daha yaşanabilir olduğunu, hem de sporun pozitif ve birleştirici ruhunu herkese göstermiş oluruz. Daha fazla madalya kazanarak, bilinirliği artan sporcularımız olsun istiyoruz. Bu arkadaşlarımızın sayısını biraz daha artırabilsek, dünya şampiyonalarına kota koyarız. Bütün bu bileşenleri ele aldığımızda, bu sporcularla tarih yazacağımıza inanıyoruz."



"Türkiye'deki genç nüfusun ve sporcu potansiyelinin farkındayız"



Ergezen, engelli bireylerin evde oturmak yerine hayata katılmaları için üzerlerine düşeni yapmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi. Bu işe emek veren çok değerli insanların olduğunu anlatan Ergezen, "Türkiye'deki genç nüfusun ve sporcu potansiyelinin farkındayız. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız. Gerçekten hem engellilerin sosyal ve yasal haklarıyla ilgili hem de spor altyapısının uygunlaştırılmasıyla ilgili ülkemize çok büyük bir vizyon kattı. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da çok ciddi emek veriyor." ifadesini kullandı.





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