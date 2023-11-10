Bedensel engelli millli sporcu, yeni şampiyonlar yetiştiriyor

Eskişehir'de serebral palsi rahatsızlığı nedeniyle ortopedik engeli bulunan ve 2005'te tanıştığı bilek güreşi sporunca 29 uluslararası madalya kazanan Murat Cırık, şimdilerde kendisi gibi başarılı olmasını istediği 55 sporcunun antrenörlüğünü yapıyor.



14 yıllık bilek güreşi kariyerinde 2 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu, 4 dünya ikinciliği, 5 dünya üçüncülüğü, 7'şer Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden milli sporcu Cırık, 2 yıldır sürdürdüğü antrenörlük kariyerinde yaşları 12 ile 40 arasında değişen 6'sı engelli 55 sporcuyu eğitiyor.



Haftanın 4 günü aralarında millilerin de bulunduğu sporcuların antrenörlüğünü yapan Cırık, AA muhabirine, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü öğrencisiyken bir arkadaşının aracılığıyla tanıştığı merhum milli takım antrenörü Şener Arslan vasıtasıyla bilek güreşine başladığını söyledi.



"ÖĞRENCİLERİM SAYESİNDE BURADAYIM"



Ortopedik engeli olmasına rağmen 14 yıldır bilek güreşi sporunun içinde olduğunu anlatan Cırık, şöyle konuştu:



"Bu yıl Moldova'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan sağ ve sol kolda şampiyon oldum. Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazandım. 2021 yılından beri de bilek güreşi antrenörlüğü yapıyorum. Sporculuk kariyerimin sonuna geldiğim sırada antrenörlük yapmaya başlayınca öğrencilerimle yaptığım idmanlar, onların bana verdiği güçle yeniden forma girdim. Öğrencilerim sayesinde bu sene kariyerimin en iyi yılı oldu. Şu anda 6'sı engelli olmak üzene 55 sporcuyla çalışıyorum. Yetiştirdiğim sporculardan Selin Zeynep Yalçınkaya bu yıl Avrupa üçüncüsü oldu. Yetenekli sporculara da sahibim."



Murat Cırık, sağlığı el verdiği müddetçe antrenörlüğü sürdüreceğini sözlerine ekledi.





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