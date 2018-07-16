Bedelli askerlikle ilgili son gelişmeler! İşte kulislerde konuşulan Bedelli yaşı ve fiyatı…

İlk belirlemelere göre bedelli askerlik 25 yaş ve üzerine getirilirse kapsama askerlik çağındaki yaklaşık 6 milyon kişiden yüzde 93'ü giriyor. Bunlardan 400 bininin yasadan yararlanması ve ücretin 15 bin lira olması halinde de, toplam 6 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor. 26 yaş ve üzeri sınırda da, kapsama yüzde 72 giriyor. 30 yaş sınırında ise oran yüzde 22'ye düşüyor. İşte ayrıntılar...Bedelli askerlik son açıklamalarla beraber adım adım netleşiyor. Bedelli askerlik bekleyen vatandaşların en çok ilgilendikleri konunun başında bedelli yaşı ve fiyatı geliyor. Halen askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin kişi de askerliğini erteletti. 1 milyon 885 bin 438 kişi ise öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda bulunuyor. 2019 yılında ise silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olacak. Böylelikle askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 6 milyon civarına ulaşıyor.BEKLENEN OLMUYORBugüne kadar çıkarılan 5 bedelli askerlik uygulamasındaki başvurular, bedel miktarları ve yaş sınırları nedeniyle beklenenden düşük kaldı. Yasalardan yararlananların toplam sayısı 328 bin 834 kişi oldu. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992'de uygulanan bedelli, 1999'da ise Marmara depremi sonrası çıkarıldı.1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin 834 kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak da 2014'te bu uygulama getirildi. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin civarında yükümlü yasadan faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon lira gelir elde edildi.