Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? 2023 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları, MSB bildirisyle açıklandı. Askerlik yerleri sorgulama ekranı e-devlet üzerinden er sınıflandırma sonuçlarına erişim imkanı sağlıyor. Askerlik yerleri duyurusu bugün itibariyle erişime açılacak. Şubat 2023 celbi sorgulama ekranı için gözler MSB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki askerlik yerleri açıklandı mı? Şubat 2023 celbi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte MSB, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı...

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Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? 2023 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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25 Ocak 2023 10:51
Askerlik yerleri ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Asker adayları, MSB'den gelecek 2023 Şubat celbi duyurusuna  odaklanmıştı. TSK'da silah altına alınacak olan yedek astsubay aday adayı, yedek subay aday adayı, ile er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte 2023 MSB, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI
ASKERLİK YERLERİ (2023 ŞUBAT CELBİ) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB, Şubat, Mart, Nisan celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak tarihinde e-Devlet duyuruldu. Asker adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler. 

MSB tarafından yapılan duyuruda,"Şubat/Mart/Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi." ifadelerine yer verildi.
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ve erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 02 Şubat 2023

Er (2'nci Grup): 02 Mart 2023

Er (3'üncü Grup): 06 Nisan 2023

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet askerlik sorgulama https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek kişiler askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekiyor. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan daha sonra açılan pencerede arama bölümüne "Milli Savunma Bakanlığı" yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

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