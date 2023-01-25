Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? 2023 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Asker adayları, MSB'den gelecek 2023 Şubat celbi duyurusuna odaklanmıştı. TSK'da silah altına alınacak olan yedek astsubay aday adayı, yedek subay aday adayı, ile er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte 2023 MSB, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı...
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI
ASKERLİK YERLERİ (2023 ŞUBAT CELBİ) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB, Şubat, Mart, Nisan celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak tarihinde e-Devlet duyuruldu. Asker adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.
MSB tarafından yapılan duyuruda,"Şubat/Mart/Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi." ifadelerine yer verildi.ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ve erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 02 Şubat 2023
Er (2'nci Grup): 02 Mart 2023
Er (3'üncü Grup): 06 Nisan 2023
E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?
e-Devlet askerlik sorgulama https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek kişiler askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekiyor. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan daha sonra açılan pencerede arama bölümüne "Milli Savunma Bakanlığı" yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI
ASKERLİK YERLERİ (2023 ŞUBAT CELBİ) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB, Şubat, Mart, Nisan celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak tarihinde e-Devlet duyuruldu. Asker adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.
MSB tarafından yapılan duyuruda,"Şubat/Mart/Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Yedek subay/astsubay adayları ve erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 02 Şubat 2023
Er (2'nci Grup): 02 Mart 2023
Er (3'üncü Grup): 06 Nisan 2023
E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?
e-Devlet askerlik sorgulama https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek kişiler askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekiyor. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan daha sonra açılan pencerede arama bölümüne "Milli Savunma Bakanlığı" yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.
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