Haber Tarihi: 23 Ocak 2025 11:08 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 11:08

Bedelli askerlik yerleri açıklandı! (Ocak 2025)

2025 yılı bedelli askerlik kapsamında başvuran adaylar için beklenen gün geldi. Binlerce asker adayı, hangi birliğe katılacaklarını öğrenmek ve sevk tarihlerini netleştirmek için e-Devlet sonuç ekranını ziyaret ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak bedelli askerlik yerleri ve sevk detayları, başvuru sürecini tamamlayan adaylar için artık erişilebilir durumda olacak. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? İşte detaylar.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı! (Ocak 2025)
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2025 Ocak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı. Başvurularını tamamlayan adaylar, teslim olacakları birlikleri ve sevk tarihlerini e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) duyurusuyla, 2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları erişime açıldı. Bedelli askerlik sonuçları, e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından sorgulanabilecek. Adaylar; teslim olacakları kışla, açık adres, son teslim tarihi ve diğer detaylara bu ekrandan ulaşabilecek. Bunun dışında, ikamete en yakın askerlik şubeleri ve MSB mobil uygulaması üzerinden de sonuç bilgilerine erişim sağlanabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarından müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz" denildi.


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