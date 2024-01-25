Haber Tarihi: 25 Ocak 2024 09:57 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 09:57

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu sorgulama

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mıi, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün açıklanacak sınıflandırma sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. 2024 Bedelli askerlik yerlerinin belli olmasıyla beraber adaylar bedelli askerlik yapacakları illeri, teslim olacakları kışlaları ve tarihleri öğrenecek asker adayları heyecanlı bekleyişe başladı. 2024 Bedelli askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası/şifre ile beraber sorgulanabilecek. Bedelli askerlik yerleri açıklanmadan önce MSB sevk tarihlerini duyurmuştu. Yeni yılın ilk bedelli sevkleri 8 Şubat tarihinde başlayacak. 29 Aralık tarihine kadar başvurularını yapanlar için Bedelli askerlik yerleri bugün (25 Ocak Perşembe) açıklanıyor. Peki Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB e-Devlet Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte, Bedelli askerlik sorgulama ekranı!

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu sorgulama
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MSB, bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak üzere başvuruda bulunan ve ücretini yatıran adayların sınıflandırma sonuçlarını açıklıyor. 2024 Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet ekranı üzerinde araştırmalar yoğunlaşırken https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi linkiyle askerlik yerleri erişime açılıyor. Öte yandan celp ve sevk tarihleri de bakanlık tarafından duyuruldu. Peki; bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar... 

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2024 AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları bugün belli oluyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek. Bedelli askerlik yerleri 25 Ocak Perşembe günü açıklanacak. Henüz Milli Savunma Bakanlığından beklenen duyuru gelmedi. Ancak sonuçların en geç saat 12.00'a kadar açıklanması bekleniyor.

E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI SORGULA!

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Milli Savunma Bakanlığından " Sınıflandırma sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle beraber sonuç sorgulama işlemleri yapabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK HANGİ İLLERDE VAR?

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur
5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas
1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa
3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya
48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat
15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya
59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan
3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale
1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın
116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale
9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik
Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir
10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

BEDELLİ ASKERLİK ERTELEMESİ HANGİ DURUMDA YAPILIR?

a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,

ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,

d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.



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