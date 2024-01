Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sınıflandırma sonucu sorgulama

MSB, bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak üzere başvuruda bulunan ve ücretini yatıran adayların sınıflandırma sonuçlarını açıklıyor. 2024 Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet ekranı üzerinde araştırmalar yoğunlaşırken https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi linkiyle askerlik yerleri erişime açılıyor. Öte yandan celp ve sevk tarihleri de bakanlık tarafından duyuruldu. Peki; bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...



BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2024 AÇIKLANDI MI?



Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları bugün belli oluyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek. Bedelli askerlik yerleri 25 Ocak Perşembe günü açıklanacak. Henüz Milli Savunma Bakanlığından beklenen duyuru gelmedi. Ancak sonuçların en geç saat 12.00'a kadar açıklanması bekleniyor.



E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI SORGULA!



Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Milli Savunma Bakanlığından " Sınıflandırma sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle beraber sonuç sorgulama işlemleri yapabilecek.



BEDELLİ ASKERLİK HANGİ İLLERDE VAR?



58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir



BEDELLİ ASKERLİK ERTELEMESİ HANGİ DURUMDA YAPILIR?



a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,



b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,



c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,



ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,



d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,



e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.









