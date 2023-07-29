BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULA 2023 | Askerlik yerleri sevk başvurusu nedir, nasıl yapılır?

Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlüler için askerlik yerleri 28 Temmuz Cuma günü e Devlet üzerinden açıklandı. Ağustos, Eylül ve Ekim 2023 dönemi için askerleri yerleri belli olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler sevk belgesini e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre ağustos ayı celp yerleri belli oldu. MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür-Sülüs belgesi almak için ilk olarak https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresine ilk olarak giriş yapılır.-Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır.-Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğine tıklanır.-Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınır.Sevk sürecinde bulunan tüm belgeler e-Devlet'ten alınacak olup zorunlu kalmadıkça askerlik şubelerinden yapılmayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tedbirleri kapsamında belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden olmak şartıyla e-Devlet üzerinden Covid-19 anketini doldurmaları zorunludur. Doldurulan anket sonrasında kuruluşlarına yönlendirilirlerse yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini ücretsiz olarak yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkan yükümlülerin veya temaslı listesinde yer alanların askere sevk tarihleri tedavileri süresi boyunca ertelenecek.'' şeklinde açıklama yapmıştır.Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.