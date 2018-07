Bedelli askerlik 28 gün mü olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Ak Parti'den üst üste bedelli askerlikle ilgili açıklama geldi. Bedelli askerlik Meclis'e geldi ve yakın zamanda çıkması bekleniyor. Peki bedelli askerlik başvurusu yapacaklar askere gidecek mi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bedelli askerlik ile ilgili açıklama yaptı. Muş, 'Bedelli askerlik Meclis'te. Torba yasa ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Engelli vatandaşlar da yararlanabilecek.' dedi.Kamuda ve özel sektörde çalışanlar, askerlik hizmeti noktasında müracaat etmeleri durumunda bu kanun kapsamında değerlendirilecek. Ve kendileri ücretsiz izinli sayılacaklardır. Yani iş akitleri fesih olmayacaktır. 28 günlük temel askerlik eğitimini yerine getirebileceklerdir.Usul ve esasları belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na verecektir. Nerede yerine getireceğiyle alakalı yeri onlar belirleyecektir."AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ilk açıklamayı yapmıştı. 25 yaş, 15 bin lira bedel ve 25 günlük askerlik süresi öngörülüyor denmişti.Son aldığımız bilgi, bir yandan da AK Parti grubunda ilgili milli savunma bakanlığıyla çalışmalar sürüyordu. Yapılan son değerlendirmeler sonucunda 25 günlük askerlik eğitim süresinin yasa teklifinde 28 gün olarak yer alacak. Askerlik süresinin 25'ten 28'e çıkması söz konusu olacak. Torba yasada bu şekilde yer alacak.Bedelli askerlikte tarih 31 Aralık 1993. Bu tarih ve öncesinde doğanlar bedelli askerlikten faydalanabilecekler"2 Aralık 2014 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, 31 Aralık 1987 ve önceki tarihlerde doğanların 18.000 TL karşılığında bedelli askerlikten faydalanabileceklerini belirtmiştir. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra toplanan Bedelli Askerlik Komisyonu, bedelli askerlikten 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların yine 18.000 TL karşılığında yararlanabileceğini belirten bir karar almıştır. Bu kararın 2 Ocak 1988 ve sonraki tarihlerde doğanlara hak ihlali oluşturduğunu düşünen askerlik yükümlüleri, kararı Ocak 2015'te Anayasa Mahkemesine taşımıştır. 2014 yılında 203.824 kişi bedelliden faydalanmıştır. Bu kez ise 25 bin TL'ye çıkacakTürkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler. Buna kısaca "dahte" denir. "Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" şeklindedir.Bedelli askerlik düşünenler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor. 15 bin lira 48 ay vade ile bedelli askerlik kredisi çeken bir kişi aylık 489,43 ödeme yapacak.12 AY VADEKredi: 15 bin TLVade: 12 ayFaiz: Yüzde 1,67Aylık: 1.419 TLTOPLAM: 17.016 TL24 AY VADEKredi: 15 bin TLVade: 24 ayFaiz: Yüzde 1,67Aylık: 793 TLTOPLAM: 19.032 TL36 AY VADEKredi: 15 bin TLVade: 36 ayFaiz: Yüzde 1,67Aylık: 589 TLTOPLAM: 21.204 TL48 AY VADEKredi: 15 bin TLVade: 48 ayFaiz: Yüzde 1,67Aylık: 489TOPLAM: 23.472 TLVakıfbank'ta şu anda yaz kredisi kampanyası var. 15 bin liralık bedelli 48 ay geri ödemeli çekilirse aylık taksiti 499,04 TL oluyor. Toplamda ise ödenen rakam 15 bin lira için 23.953,31 lirayı buluyor.İşbankası bireysel kredilerde faiz oranı yüzde 1.77 civarında. İş bankası 245,40 TL kredi masrafı alıyor. İş bankasından 48 taksitli 15 bin lira bedelli kredisi çekenler aylık olarak 493,02 TL lira taksit ödeyecekler.Halkbankası en hesaplı krediye veren bankalardan biri. İhtilyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.63. Halkbanktan 48 taksitli 15 bin lira bedelli kredisi çekenler aylık olarak 484,66 TL lira taksit ödeyecekler. Geri Ödenecek Toplam Tutar 23.263,65 TL olacak. Halkbankası 231 lira dosya ücreti alıyor.Bedelli askerlik için kredi çekmek isteyen vatandaşların bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor. Bunun yanından bankalardan kırmızı kalem yemek olarak da anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinlikle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek de aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor. Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerliğe alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamadır. Uygulamanın dayandırıldığı gerekçeler ordunun ve devletin maddi ihtiyaçları ve bireylerin işlerini kaybetmemeleridir. Uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesini ihlal etmediğine karar kılınmıştır.18 yaş ve üzeri erkek Türk vatandaşlarından yurt dışında en az 3 yıl çalışmış olanların 21 günlük süre ile vatani hizmetlerini görmelerine olanak veren bedelli askerlik günümüzde geçerlidir, buna aynı zamanda "dahte" dövizle askerlik hizmetine tabi erler ismi de verilir.Diğer şekli ise geçici olarak Türkiye'de ikamet etmekte olanlara sağlanan olanaktır. Bu durumdaki askerlik süresi ise 21 gün olarak tespit edilmiştir.Türkiye tarihinde toplam on kez çeşitli nedenlere bağlı olarak bedelli askerlik çıkmıştır. Aslında yurtdışında, yasaların koyduğu alt sınır süresince yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için her zaman mevcut olan bedelli askerlik hizmeti, Türkiye içinde yaşayan asker adayları için de bu dönemlerde devreye alınır.Bedelli askerlik uygulaması, genellikle ordunun ve devletin maddi kaynak sağlaması ve bireylerin mevcut işlerini kaybetmemesini sağlamak için yapılır.Türkiye'de halihazırda 400 bini aşkın bakaya ve 2.5 milyonu aşkın tecilli genç bulunuyor. Bu durum bedelli bekleyen pek çok kişinin olduğu anlamına geliyor. Bedelli askerlik konusunda hükumet ne kadar soğuk dursa da yıllardır beklenti içinde olanlar için hala sıcaklığını koruyor. 2018 yılının konusu yine bedelli askerlik oldu.Son verilere göre Türkiye'de halihazırda 3 milyona yakın genç bedelli askerlik hakkında çıkacak yasaları bekliyor. Son dönemde oldukça fazla sesleri yükselen bedelli bekleyenler son çare olarak bedelli askerliğin çıkması için kampanya başlattı. 