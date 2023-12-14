Haber Tarihi: 14 Aralık 2023 15:26 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 15:26

Bedelli askerlik 2024 celp yerleri ne zaman açıklanacak?

Şubat 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 Şubat askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik 2024 celp yerleri ne zaman açıklanacak?
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Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 2024 Şubat dönemi askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri yakın zaman sonra belli olacak.

ŞUBAT 2024 ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik yerleri için heyecanla bekleyen binlerce gencin, Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2023 bedelli askerlik yerleri 27 Ekim tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak. Yükümlüler, askerlik yerlerini öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecekler.

Bedelli askerlik sevk tarihleri ise şu şekildedir:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 09 Kasım 2023

Er (2'nci Grup): 07 Aralık 2023

Er (3'üncü Grup): 11 Ocak 2024

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler ise aşağıdaki gibidir:

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023
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