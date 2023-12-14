Bedelli askerlik 2024 celp yerleri ne zaman açıklanacak?

Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 2024 Şubat dönemi askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri yakın zaman sonra belli olacak.



ŞUBAT 2024 ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bedelli askerlik yerleri için heyecanla bekleyen binlerce gencin, Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2023 bedelli askerlik yerleri 27 Ekim tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak. Yükümlüler, askerlik yerlerini öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecekler.



Bedelli askerlik sevk tarihleri ise şu şekildedir:



Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 09 Kasım 2023



Er (2'nci Grup): 07 Aralık 2023



Er (3'üncü Grup): 11 Ocak 2024



Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler ise aşağıdaki gibidir:



02 Şubat 2023



02 Mart 2023



06 Nisan 2023



04 Mayıs 2023



31 Mayıs 2023



06 Temmuz 2023



10 Ağustos 2023



07 Eylül 2023



05 Ekim 2023



09 Kasım 2023



07 Aralık 2023

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