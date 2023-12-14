Bedelli askerlik 2024 celp yerleri ne zaman açıklanacak?

Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 2024 Şubat dönemi askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri yakın zaman sonra belli olacak.
ŞUBAT 2024 ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik yerleri için heyecanla bekleyen binlerce gencin, Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2023 bedelli askerlik yerleri 27 Ekim tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak. Yükümlüler, askerlik yerlerini öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecekler.
Bedelli askerlik sevk tarihleri ise şu şekildedir:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 09 Kasım 2023
Er (2'nci Grup): 07 Aralık 2023
Er (3'üncü Grup): 11 Ocak 2024
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler ise aşağıdaki gibidir:
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023
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