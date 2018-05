Bedelli Askerlik 2018 ne zaman çıkacak? Bedelli askerlik çıkacak mı?

Çok sayıda vatandaş, bedelli askerliğin çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Bugün hükümet tarafından yapılan açıklama gündeme bomba gibi düştü. An itibariyle bedelli askerlik bu yıl çıkacak mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Bedelli askerlik hakkında tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.Başbakan Yıldırım, bedelli askerlik ve öğrenci affıyla ilgili "Dikkate alınması gereken bir talep" dedi.Yıldırım şöyle konuştu: "Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Ancak orada şöyle bir istismar olmaması gerekir. Soru işaretlerini ortadan kaldırmamız lazım. Bedelli askerlik konusunda, istismar olmaması gerekir. Onu iyi anlatmak lazım. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz, bir yandan bedelli filan istismar edilebilecek konu gibi gözüküyor. Ancak bu da toplumsal bir talep. Biz Türkiye olarak askerlikte yavaş yavaş profesyonel askerliğe gittik; 15 Temmuz'dan itibaren. Vatani görevini yapan askerleri biz cepheye göndermiyoruz, onlar arka planda görevlerini yapıyorlar. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için dikkate alınması gereken bir husus bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizin güçlendirilmesi için kullanılması gerekiyor."Bedelli askerlik yapabilmenin iki farklı alternatifi bulunmaktadır. Bunları inceleyecek olursak;1.ALTERNATİF: 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler. Buna kısaca "dahte" denir. "Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" şeklindedir.2.ALTERNATİF: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.Türkiye'de halihazırda 400 bini aşkın bakaya ve 2.5 milyonu aşkın tecilli genç bulunuyor. Bu durum bedelli bekleyen pek çok kişinin olduğu anlamına geliyor. Bedelli askerlik konusunda hükumet ne kadar soğuk dursa da yıllardır beklenti içinde olanlar için hala sıcaklığını koruyor. 2018 yılının konusu yine bedelli askerlik oldu.Son verilere göre Türkiye'de halihazırda 3 milyona yakın genç bedelli askerlik hakkında çıkacak yasaları bekliyor. Son dönemde oldukça fazla sesleri yükselen bedelli bekleyenler son çare olarak bedelli askerliğin çıkması için kampanya başlattı. Sosyal medyayı aracı olarak kullan bedelli askerlik bekleyenler sosyal medyada oluşturdukları kampanya ile hükumetin dikkatini çekmeye çalışıyor.İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalanmıştı. Son yıllarda bir çok kez gündeme gelen bedelli askerlikte 3. hak hala gelmedi..Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika açıklaması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlik konusuna yönelik, "Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam" şeklinde ifadelere yer verdi.Bedelli askerlik yasasının çıkmasını bekleyen gençler, sosyal medya hesapları üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Hükümet tarafından belirli aralıklarla bedelli askerlik konusunda açıklamalar geliyor ancak, yapılan açıklamalarda net olarak kullanılan ifade hükümet gündeminde bedelli askerlik konusu yoktur yer alıyor. Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili soruya ''bedelli askerlik şuan da gündemimizde yok.'' diyerek buna sebep olarak da hala devam eden operasyonel faaliyetleri gösteriyor.Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerliğe alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamadır. Uygulamanın dayandırıldığı gerekçeler ordunun ve devletin maddi ihtiyaçları ve bireylerin işlerini kaybetmemeleridir. Uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesini ihlal etmediğine karar kılınmıştır.18 yaş ve üzeri erkek Türk vatandaşlarından yurt dışında en az 3 yıl çalışmış olanların 21 günlük süre ile vatani hizmetlerini görmelerine olanak veren bedelli askerlik günümüzde geçerlidir, buna aynı zamanda "dahte" dövizle askerlik hizmetine tabi erler ismi de verilir.Diğer şekli ise geçici olarak Türkiye'de ikamet etmekte olanlara sağlanan olanaktır. Bu durumdaki askerlik süresi ise 21 gün olarak tespit edilmiştir.Türkiye tarihinde toplam on kez çeşitli nedenlere bağlı olarak bedelli askerlik çıkmıştır. Son uygulamalarda; 1987'de 18.433, 1992'de 35.111 ve 1999 yılında 72.290 kişi yararlanmıştır. 1999 yılındaki uygulamanın sebebi 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı amacı taşımıştır.2011 yılında uygulanan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün alan ve 30.000 TL tutar ödeyen 69.073 kişi askerlik vazifesini yapmış sayılmıştır.2 Aralık 2014 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, 31 Aralık 1987 ve önceki tarihlerde doğanların 18.000 TL karşılığında bedelli askerlikten faydalanabileceklerini belirtmiştir. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra toplanan Bedelli Askerlik Komisyonu, bedelli askerlikten 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların yine 18.000 TL karşılığında yararlanabileceğini belirten bir karar almıştır. Bu kararın 2 Ocak 1988 ve sonraki tarihlerde doğanlara hak ihlali oluşturduğunu düşünen askerlik yükümlüleri, kararı Ocak 2015'te Anayasa Mahkemesine taşımıştır. 2014 yılında 203.824 kişi bedelliden faydalanmıştır.Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu "hizmeti" tamamlayabilirler. Buna kısaca "dahte" denir. "Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler" şeklindedir.Türkiye tarihinde toplam on kez çeşitli nedenlere bağlı olarak bedelli askerlik çıkmıştır. Son uygulamalarda; 1987'de 18.433, 1992'de 35.111 ve 1999 yılında 72.290 kişi yararlanmıştır. 1999 yılındaki uygulamanın sebebi 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı amacı taşımıştır.2011 yılında uygulanan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün alan ve 30.000 TL tutar ödeyen 69.073 kişi askerlik vazifesini yapmış sayılmıştır.2 Aralık 2014 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, 31 Aralık 1987 ve önceki tarihlerde doğanların 18.000 TL karşılığında bedelli askerlikten faydalanabileceklerini belirtmiştir. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra toplanan Bedelli Askerlik Komisyonu, bedelli askerlikten 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların yine 18.000 TL karşılığında yararlanabileceğini belirten bir karar almıştır. Bu kararın 2 Ocak 1988 ve sonraki tarihlerde doğanlara hak ihlali oluşturduğunu düşünen askerlik yükümlüleri, kararı Ocak 2015'te Anayasa Mahkemesine taşımıştır. 2014 yılında 203.824 kişi bedelliden faydalanmıştır.Öncelikle Bedelli Askerlik; zorunlu askerlik hizmetini, devletin bedelli askerlik yapılmasına karar vereceği dönemde belirlediği ücretin ödenmesi koşuluyla askerlik hizmetinin yapılmış sayılması anlamına gelir. Bedelli askerliğe başvurabilmek için dönemsel olarak değişmekle birlikte, çeşitli yaş ve ücret şartları getirilir. Aslında yurtdışında, yasaların koyduğu alt sınır süresince yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için her zaman mevcut olan bedelli askerlik hizmeti, Türkiye içinde yaşayan asker adayları için de bu dönemlerde devreye alınır.Bedelli askerlik uygulaması, genellikle ordunun ve devletin maddi kaynak sağlaması ve bireylerin mevcut işlerini kaybetmemesini sağlamak için yapılır.