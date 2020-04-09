Bedava maske nasıl alınır? Edevlet bedava maske almak

Edevlet bedava maske dağıtımında artık ilk tercih olacak. Yapılan edevlet bedava maske açıklaması sayesinde artık ePTTAVM'den sonra edevlet üzerinden de vatandaşlar maske alabilecek.

09 Nisan 2020 09:15
Bedava maske nasıl alınır? Edevlet bedava maske almak
PTT bedava maske dağıtımı için ePTTAVM'nin görevlendirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki vatandaşlara bedava maske gönderilecğeini açıkladı. Maskelerin maske.epttavm.com adresinden sipariş edileceği belirtildi. Vatandaşların yoğun ilgisi sebebiyle ePTTAVM sitesine bir süre ulaşılamadı. Bunun üzerine ePTTAVM'den açıklama geldi.
ePTTAVM'de maske dağıtımının internet sitesinin kaldırmaması sebebiyle gerçekleşmesinin zor olmaı üzerine e-devlet aracılığıyla bedava maske dağıtımının gerçekleşeceği belirtildi. e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Kısa süre içerisinde yeni bir başvuru adresi oluşturulacak ve vatandaşlar bedava maske başvurularını e-Devlet aracılığıyla yapabilecek.

PTTAVM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

"Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz.

Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."



BEDAVA MASKE NASIL ALINIR?

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

DAĞITILACAK MASKENİN ÖZELLİKLERİ

-Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.
-Fiberglass ve lateks içermemektedir.
-Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.
-Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.
-Kolay kullanıma uygundur.
-Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan non woven -kumaştan üretilmiştir.
-Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.
-Hijyenik ve CE'li dir.
-Yüze tam uyumludur.
-Beyaz, mavi, yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.



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