Bedava maske nasıl alabilirim? Herkese ücretsiz maske

5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:

Bedava maske imkanı! Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararının ardından her eve ücretsiz olarak maske dağıtılmaya başlanacak. ePttAVM.com üzerinden formu doldurarak bilgilerini veren vatandaşların adresine, maskeler ücretsiz olarak gönderilecek. Her vatandaşın, her hafta 1 paket maske alma hakkı bulunuyor. Maskeler PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak.T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.-Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.-Fiberglass ve lateks içermemektedir.-Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.-Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.-Kolay kullanıma uygundur.-Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan non woven -kumaştan üretilmiştir.-Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.-Hijyenik ve CE'li dir.-Yüze tam uyumludur.-Beyaz, mavi, yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.