Bedava maske e-devlet üzerinden alınabilecek

Alınan karar neticesinde ücretsiz maskelerin e-devlet üzerinden başvuru yaparak alınabileceği belirtildi.

Haber; AA
Bedava maske e-devlet üzerinden alınabilecek
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06 Nisan 2020 00:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

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