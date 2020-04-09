Bedava maske almak için başvuru? Bedava maske başvurusu nasıl?





Bedava maske konusunda yapılan açıklamaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yapılan bedava maske açıklamasında ePTTAVM üzerinden alınacak maskelerin artık edevlet üzerinden de yapılabileği duyuruldu. Bu sayede artık herkes maskelerini takarak kendilerini kontrol altında tutabilecek.Açılanadresinde gerekli bilgiler doldurularak maske alımı gerçekleştirilebilecek. Yapılan açıklama takip edilerek 5 adet maske ev adreslerine kargolanacak. Bunu yapmak için tek yapılması gereken iseüzerindenbaşvuru yapmak. Haberimizin devamında başvurunun nasıl yapılacağı tarif edilmektedir.-Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.-Fiberglass ve lateks içermemektedir.-Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.-Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.-Kolay kullanıma uygundur.-Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan non woven -kumaştan üretilmiştir.-Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.-Hijyenik ve CE'li dir.-Yüze tam uyumludur.-Beyaz, mavi, yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.