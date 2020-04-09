Bedava maske almak için başvuru? Bedava maske başvurusu nasıl?

Devletimizin bedava maske dağıtılacağını açıklaması ile birlikte ePTTAVM ve e-devlet için büyük yoğunluk oluştu. Peki bedava maske almak için neler yapılması gerekiyor. Haberimizin devamında konuyla ilgili detayları bulabilirsiniz.

09 Nisan 2020 09:15
Bedava maske almak için başvuru? Bedava maske başvurusu nasıl?
Bedava maske konusunda yapılan açıklamaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yapılan bedava maske açıklamasında ePTTAVM üzerinden alınacak maskelerin artık edevlet üzerinden de yapılabileği duyuruldu. Bu sayede artık herkes maskelerini takarak kendilerini kontrol altında tutabilecek.
Açılan maske.epttavm.com adresinde gerekli bilgiler doldurularak maske alımı gerçekleştirilebilecek. Yapılan açıklama takip edilerek 5 adet maske ev adreslerine kargolanacak. Bunu yapmak için tek yapılması gereken ise e-Devlet kapısı üzerinden
başvuru yapmak. Haberimizin devamında başvurunun nasıl yapılacağı tarif edilmektedir.



DAĞITILACAK MASKENİN ÖZELLİKLERİ

-Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.
-Fiberglass ve lateks içermemektedir.
-Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.
-Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.
-Kolay kullanıma uygundur.
-Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan non woven -kumaştan üretilmiştir.
-Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.
-Hijyenik ve CE'li dir.
-Yüze tam uyumludur.
-Beyaz, mavi, yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.

ÜCRETSİZ MASKE ŞARTLARI

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Diğer Haberler

Mesut Özil'den itiraflar Arsenal

Mesut Özil'den itiraflar
Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır Gündem

Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır
Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır?
SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır? Gündem

SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır?
FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi Futbol

FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi
Alef dizisi izle, Blu TV nasıl izlenir? Blu TV ne kadar, kaç para? Gündem

Alef dizisi izle, Blu TV nasıl izlenir? Blu TV ne kadar, kaç para?
Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon? Gündem

Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon?
Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi, Koronavirüs testi evde nasıl yapılır? Gündem

Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi, Koronavirüs testi evde nasıl yapılır?
Daha fazla göster
1

Koronavirüsün ardından şimdi de çekirge endişesi
2

Türkiye'den İngiltere'ye yardım!
3

Top sektirirken az daha sakatlanıyordu
4

Şov yaparken evin camını kırdı
5

Göztepe'de antrenmanlar 20 Nisan'da başlayacak
6

Gençlik Merkezleri'nde "koruyucu maske" üretimi devam ediyor
7

Yasir Subaşı, koronavirüs günlerinde evdeki çalışmalarını anlattı
8

Tekvando Milli Takımı sporcularından "Evde kal" çağrısı
9

Arda Turan'dan yardım; Tam 100 bin maske
10

BKM'den koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyarı
yukarı ok