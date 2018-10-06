Beckham'ın golcü transferinde hedefi Falcao!

kuran eski futbolcu, Monaco'dankadrosun katmak istediği iddia edildi.MLS'te 2020 yılından itibaren mücadele etmeye hak kazanacak olan Inter Miami'nin ortağı David Beckham ses getirecek transferler yapmak için kolları sıvadı.The Sun'da yer alan habere göre; Beckham, Monaco ile 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Falcao'yu transfer etmeyi planlıyor.Kariyerinde River Plate, Porto, Atletico Madrid, Manchester United ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki golcü, bu sezon Monaco'da 9 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.