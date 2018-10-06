  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Beckham'ın golcü transferinde hedefi Falcao!

Inter Miami'nin ortaklığı ve başkanlığını üstlenen David Beckham'ın, forvet pozisyonuna Radamel Falcao'yu transfer etmek istediği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beckham'ın golcü transferinde hedefi Falcao!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2018 02:58
Inter  Miami'yi kuran eski futbolcu David Beckham'ın, Monaco'dan Radamel Falcao'yu kadrosun katmak istediği iddia edildi.

MLS'te 2020 yılından itibaren mücadele etmeye hak kazanacak olan Inter Miami'nin ortağı David Beckham ses getirecek transferler yapmak için kolları sıvadı.

The Sun'da yer alan habere göre; Beckham, Monaco ile 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Falcao'yu transfer etmeyi planlıyor.

Kariyerinde River Plate, Porto, Atletico Madrid, Manchester United ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki golcü, bu sezon Monaco'da 9 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için