'Beckham'dan biraz daha yakışıklıyım'

Bir dönem İtalyanların en yetenekli futbolcuları arasında yer alan Antonio Cassano verdiği röportajda uzun süre çalıştığı Fabio Capello, Pep Guardiola ile Roma günlerini, David Beckham'ı ve Marcelo Bielsa'yla ilgili konuştu.Real Madrid günlerinde birlikte oynadığı David Beckham'ın bir rockstar gibi dünyanın tanıdığı bir isim olmasına rağmen oldukça mütevazi olduğunu söyleyen Cassano, "Yine de ben ondan birazcık daha yakışıklıydım" diyerek eski arkadaşına takıldı.Real Madrid'de Fabio Capello sayesinde kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşadığını söyleyen yıldız isim, "Ondan seneler sonra özür dilemeliyim çünkü 10 kilo kaybedip 82'eye düşmüştüm. Beni ilk 2 maçta oynatmasına rağmen 3. sıradaydık. Sonra beni takımdan kesti. Sonra kendime iyi bakmadım. Hatam olduğunu kabul ediyorum" ifadesini kullandı.Guardiola ile Roma'da birlikte oynadığı günleri anlatan Cassano, "Pep harika bir futbolcuydu ve şimdi de harika bir teknik adam. Kendi stilini dünyanın en iyi oyuncularına benimsetebiliyor. Dünyada bu karizmaya sahip tek kişi o" diye konuştu.Hayran olduğu teknik adam Marcelo Bielsa ile ilgili de konuşan Cassano, "Bir gün bir kulüpte Sportif Direktör olursam kesinlikle Bielsa'yı takımın başına getiririm. Çünkü o bir devrimci, çok farklı bir karaktere sahip. Onunla çalışmayı çok isterdim" dedi.