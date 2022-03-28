Beckham'ın büyük hayali: Messi&Suarez

Inter Miami'nin sahibi David Beckham, takımına Lionel Messi ve Luis Suarez'i transfer etmek istiyor. İngiliz futbol adamının hedefindeki diğer isimler ise Jordi Alba ve Sergio Busquest.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beckham'ın büyük hayali: Messi&Suarez
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28 Mart 2022 15:18
Inter Miami'yi 2018 yılında satın aldıktan sonra Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi gibi isimleri kadrosuna katan David Beckham, yeni hedeflerini belirledi.

Katar'da Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından yeni bir projeye imza atmak isteyen Beckham, gözünü Lionel Messi ve Luis Suarez'e çevirdi.

HEDEFİ MESSI VE SUAREZ

İspanyol basınında çıkan haberde, İngiliz futbol adamının 2023 yılında yeni bir proje başlatmak istediği ve Barcelona'da da birlikte forma giyen Messi ve Suarez'i takıma katmayı planladığı ifade edildi.

ALBA VE BUSQUEST DE LİSTEDE

Haberinde detaylarında, Beckham'ın diğer hedeflerinin ise Barcelona forması giyen Jordi Alba ve Sergio Busquest olduğu belirtildi.

MESSI, PSG'DEN DAHA ERKEN AYRILABİLİR

Suarez'in sözleşmesinin bu yıl sonunda biteceği kaydedilirken, Messi'nin PSG ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Fransız ekibindeki durumundan dolayı takımdan daha erken ayrılabileceği vurgulandı.

Haberde; Alba'nın 2024, Busquest'in ise 2023 yılına kadar sözleşmesinin olduğu detayları da yer aldı.

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