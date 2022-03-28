Beckham'ın büyük hayali: Messi&Suarez

Inter Miami'yi 2018 yılında satın aldıktan sonra Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi gibi isimleri kadrosuna katan David Beckham, yeni hedeflerini belirledi.



Katar'da Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından yeni bir projeye imza atmak isteyen Beckham, gözünü Lionel Messi ve Luis Suarez'e çevirdi.



HEDEFİ MESSI VE SUAREZ



İspanyol basınında çıkan haberde, İngiliz futbol adamının 2023 yılında yeni bir proje başlatmak istediği ve Barcelona'da da birlikte forma giyen Messi ve Suarez'i takıma katmayı planladığı ifade edildi.



ALBA VE BUSQUEST DE LİSTEDE



Haberinde detaylarında, Beckham'ın diğer hedeflerinin ise Barcelona forması giyen Jordi Alba ve Sergio Busquest olduğu belirtildi.



MESSI, PSG'DEN DAHA ERKEN AYRILABİLİR



Suarez'in sözleşmesinin bu yıl sonunda biteceği kaydedilirken, Messi'nin PSG ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Fransız ekibindeki durumundan dolayı takımdan daha erken ayrılabileceği vurgulandı.



Haberde; Alba'nın 2024, Busquest'in ise 2023 yılına kadar sözleşmesinin olduğu detayları da yer aldı.





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