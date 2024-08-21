Becao'nun talipleri artıyor!

Fenerbahçe forması giyen Rodrigo Becao için İtalyan ekipleri devreye girdi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Atalanta ve Torino'nun 28 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Torino'nun Becao için temasları başlattığı ancak Atalanta'nın da transfer için rekabete hazır olduğu kaydedildi.
ATALANTA DAHA ÖNCE DE İSTEDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı gelişmeye göre; Atalanta, Becao için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Atalanta, Udinese'de oynadığı dönem, Fenerbahçe'ye transferinden önce de Becao ile ilgilenmişti.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Becao'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin geçen yıl sezon başında Udinese'den kadrosuna kattığı deneyimli stoper, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 23 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Atalanta ve Torino'nun 28 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Torino'nun Becao için temasları başlattığı ancak Atalanta'nın da transfer için rekabete hazır olduğu kaydedildi.
ATALANTA DAHA ÖNCE DE İSTEDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı gelişmeye göre; Atalanta, Becao için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Atalanta, Udinese'de oynadığı dönem, Fenerbahçe'ye transferinden önce de Becao ile ilgilenmişti.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Becao'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin geçen yıl sezon başında Udinese'den kadrosuna kattığı deneyimli stoper, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 23 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.