Becao'nun boşluğunu Türkiye'den dolduracaklar

Becao'yu Fenerbahçe'ye gönderen Udinese, savunmada doğan boşluğu Karagümrüklü Rayyan Baniya ile doldurmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Becao'nun boşluğunu Türkiye'den dolduracaklar
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08 Ağustos 2023 01:31
Son güncelleme 08 Ağustos 2023 01:32
Serie A ekiplerinden Udinese, Fenerbahçe'ye gönderdiği Rodrigo Becao'nun boşluğunu Türkiye'den doldurmak istiyor.

İtalyan basını, Becao'nun yerine Udinese'nin Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı istediğini yazdı. Napoli ve Roma tarafından da izlenen Baniya'ya ayrıca eski hocası Pirlo'nun da talip olduğu belirtildi.

Babası Beninli ve annesi Türk olan Baniya, 1999 yılında İtalya'da dünyaya gelmişti. Süper Lig'de geçen sezon 29 maçta 2 gol kaydeden Baniya, kendisini Türk hissettiğini ve A Milli Takım'da oynamak istediğini açıklamıştı.

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