Becao'nun boşluğunu Türkiye'den dolduracaklar

Serie A ekiplerinden Udinese, Fenerbahçe'ye gönderdiği Rodrigo Becao'nun boşluğunu Türkiye'den doldurmak istiyor.



İtalyan basını, Becao'nun yerine Udinese'nin Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı istediğini yazdı. Napoli ve Roma tarafından da izlenen Baniya'ya ayrıca eski hocası Pirlo'nun da talip olduğu belirtildi.



Babası Beninli ve annesi Türk olan Baniya, 1999 yılında İtalya'da dünyaya gelmişti. Süper Lig'de geçen sezon 29 maçta 2 gol kaydeden Baniya, kendisini Türk hissettiğini ve A Milli Takım'da oynamak istediğini açıklamıştı.



