Becao Galatasaray maçında oynayacak mı? 2023/2024

Fenerbahçe'de Kayderi deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş hafta sonu oynanacak olan derbide forma giyemeyecek.Fenerbahçe sakatlıklar listesi
Hafta sonu oynanacak olan derbide Fenerbahçe'de eksikler belli oldu. Sarı-Lacivertli ekipte Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred ve Mert hakan Yandaş'ın yanı sıra Becao, Lincoln ve Pres'in kadroda yer alması beklenmiyor. Edin Dzeko'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Galatasaray'da derbi öncesi eksiler
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Sarı-Kırmızılı kulüpte Sacho Boey, Fatih Karagümrük karşısında kart görmesi durumunda 18. hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.Icadi ve Dzeko zirvede yer alıyor
Derbi öncesinde gol krallığı yarışında zirve kızıştı. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve Fenerbahçe'nin Rumen forveti Ediz Dzeko 12 golle gol krallığında zirvede yer alıyorlar. Mauro Icardi, Fatih Karagümrük karşılaşmasında gol bulması durumunda derbiye gol krallığında zirvede çıkacak.
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