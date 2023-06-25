Becao, adım adım Fener'e

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, transferde de en hızlı takımlardan.
Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini açıklayan Sarı-Lacivertliler, stoper için en önemli aday olan Rodrigo Becao transferini bitirmek istiyor.
talya'nın Udinese kulübüyle sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Becao, Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor.
Udinese'nin kontrat yenileme önerisini kabul etmeyen 27 yaşındaki stoper, kariyerinde yeni bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmek istediğini açıkça ortaya koyan Brezilyalı futbolcu için görüşmeler olumlu yönde seyrediyor.
Fenerbahçe'nin bu transfer için 8 milyon euroya kadar bütçe hazırladığı ifade ediliyor. Transferin önümüzdeki hafta içerisinde netleşmesi hedefleniyor.
PERES'LE YAN YANA
Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda savunma ikilisinin Becao-Luan Peres olması bekleniyor. Teknik direktörlük koltuğuna yakın olan İsmail Kartal'ın 4'lü diziliş tercihinde Brezilyalı yıldızlarında savunmada görevi alacağı düşünülüyor.
Geçtiğimi sezon 7 ay sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan ancak son haftalarda başarılı performansıyla tam not alan Peres'in vatandaşı Becao ile beraber tandemde yer alacağı bildiriliyor.
Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini açıklayan Sarı-Lacivertliler, stoper için en önemli aday olan Rodrigo Becao transferini bitirmek istiyor.
talya'nın Udinese kulübüyle sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Becao, Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor.
Udinese'nin kontrat yenileme önerisini kabul etmeyen 27 yaşındaki stoper, kariyerinde yeni bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmek istediğini açıkça ortaya koyan Brezilyalı futbolcu için görüşmeler olumlu yönde seyrediyor.
Fenerbahçe'nin bu transfer için 8 milyon euroya kadar bütçe hazırladığı ifade ediliyor. Transferin önümüzdeki hafta içerisinde netleşmesi hedefleniyor.
PERES'LE YAN YANA
Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda savunma ikilisinin Becao-Luan Peres olması bekleniyor. Teknik direktörlük koltuğuna yakın olan İsmail Kartal'ın 4'lü diziliş tercihinde Brezilyalı yıldızlarında savunmada görevi alacağı düşünülüyor.
Geçtiğimi sezon 7 ay sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan ancak son haftalarda başarılı performansıyla tam not alan Peres'in vatandaşı Becao ile beraber tandemde yer alacağı bildiriliyor.
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