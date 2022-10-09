Becali: 'Morutan Türkiye'ye dönmez'

Galatasaray'dan sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya transfer olan Olimpiu Morutan için menajerinden açıklama geldi.



Becali yaptığı açıklamada, oyuncusunun güven ve sabra ihtiyacı olduğunu söyledi.



Becali, "Morutan genç bir oyuncu. Onun için sabretmeniz gerekiyor. Geçen sene Galatasaray'da sezona iyi bir başlangıç yaptı ancak çeşitli nedenlerle kendini gösteremedi." dedi.



Pisa'nın Morutan'a çok güvendiğini belirten Becali, "Pisa onun için yeni bir başlangıç. İtalyancayı öğreniyor. Yavaş yavaş istenilen düzeye gelecektir. Pisa, Morutan'a çok inanıyor ve Romanya milli takımı onu bekliyor." açıklamasını yaptı.



Morutan'ın artık Türkiye'ye döneceğini sanmadığını söyleyen Becali, "Sezon sonunda Pisa'nın opsiyonu var. Ocak ayından sonra Pisa'da önemli bir oyuncu olacağına inanıyorum. Artık Türkiye'ye döneceğini sanmıyorum." dedi.



Olimpiu Moruțan, Pisa'da oynadığı 7 maçta bir gol ve iki asist yapma başarısı gösterdi.





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