Becali: 'Morutan için ödeme yapıldı'

FCSB Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için konuştu.



Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Morutan için ödeme yapılmadığını söyleyen Becali, bu kez Aralık ayı ödemesi olan 700 bin euro'nun ödendiğini belirtti.



Becali, yaptığı açıklamada, "FIFA'ya gideceğimizi söyledikten sonra Galatasaray, ödeme yaptı. Aralık ayının taksiti olan 700 bin euro'yu aldık. Bize, Morutan 15 maçta oynadığı için 500 bin euro daha ödemeleri gerekiyor. Daha sonra ise Mart ve Nisan ayının ödemesi olan 650 bin euro'yu ödeyecekler. İki yılda 3,5 milyon euro ve diğer 1,2 milyon euro... 4,7 milyon euro alacağız toplamda" şeklinde konuştu.





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