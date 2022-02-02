Becali: 'Galatasaray'ın alt sıralarda kalması deprem etkisi yaratır!'

Galatasaraylı Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, sarı - kırmızılı takımın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray'ın sakin kalması gerektiğini söyleyen Becali, "Galatasaray'ın maç kazanmasını bekliyorum çünkü uzun süredir kazanamadılar. Ligin ortalarında sakin kalmalılar, Avrupa Ligi'nde çeyrek final kalabileceklerini düşünmeliler, Allah'ın ve teknik direktörün de yardımıyla çıkışa geçmeliler." dedi.
Sarı - kırmızılı ekibin küme düşme hattında kalmasının deprem etkisi yaratacağını dile getiren menajer, "Aksi halde alt sıralardayken baskıyla oynuyorsunuz. Galatasaray'ın küme düşme hattında kalması Türkiye'de büyük bir deprem anlamına gelebilir." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın sakin kalması gerektiğini söyleyen Becali, "Galatasaray'ın maç kazanmasını bekliyorum çünkü uzun süredir kazanamadılar. Ligin ortalarında sakin kalmalılar, Avrupa Ligi'nde çeyrek final kalabileceklerini düşünmeliler, Allah'ın ve teknik direktörün de yardımıyla çıkışa geçmeliler." dedi.
Sarı - kırmızılı ekibin küme düşme hattında kalmasının deprem etkisi yaratacağını dile getiren menajer, "Aksi halde alt sıralardayken baskıyla oynuyorsunuz. Galatasaray'ın küme düşme hattında kalması Türkiye'de büyük bir deprem anlamına gelebilir." ifadelerini kullandı.