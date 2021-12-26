Becali: 'Dennis Man için Noel Baba'nın ne getireceğini göreceğiz''

Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen hücum oyuncusu Dennis Man'ın menajeri Victor Becali, transfer açıklamalarında bulundu.



Serie A takımlarından Parma'da forma giyen Dennis Man'ın devre arasında transfer olabileceğinin sinyalini veren Becali, "Dennis Man, Parma'da süre alamıyor. Hepsi bu. Elbette bu onun için rahatsızlık verici bir durum. Takımın yeni teknik direktörü ona güvendiğini söylüyor ama bunu göstermiyor, göremiyorum. Yeni yılda neler olacağını, Noel Baba'nın bize ne getireceğini göreceğiz." dedi.



TERİM: "İSTEDİK AMA ISRARLI DEĞİLDİK"



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Dennis Man için UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Lokomotiv Moskova maçı sonrasında konuşmuştu.



Oyuncuyu istediklerini ama ısrarlı olmadıklarını belirten Terim, "Dennis Man ile ilgili konu, geçen transferde biliyorsunuz Berghuis'i istedik, olmadı. Parma da vermedi, istemedi. Böyle bir şey deme yetkim yok. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik, istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı konu. Çünkü zaten transferde vermeyince bitmişti. O günde kaldı o." demişti.



"PARMA, 'HAYIR' DEDİ"



Fatih Terim ayrıca "Ocakta ne olur bilmiyorum. Açıkçası o gün için biz kulüp olarak başkanımız da ben de öyle bir istekte bulunduk ama Parma 'Hayır' dedi. Dennis Man için o kadar da ısrarlı değildim tabii." ifadelerini kullanmıştı.



Rumen futbolcu, bu sezon Parma formasıyla çıktığı 11 maçta 2 gol kaydetti.





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