Bebekte ateş yükselmesi, bebekte ateş kaç derece olursa hastaneye gidilir?

Bebeklerde yüksek ateş nasıl düşürülür demeden öncelikle telaşa kapılıp panik yapılmamalı, ateşli çocuğun üzerindeki kıyafetler çıkarılmalı ve oda ısısı düşürülmelidir. Bebeklerde ateş kaç derece olmalıdır sorusunun cevabı ise 38 derece olduktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna bebekleri götürmek gerekli olduğu uzmanlar tarafından söylenmektedir. Çocuğun yeterli sıvı tüketmesi sağlanmalı ve istirahat etmesine özen gösterilmelidir. Ilık bir banyo yaptırma veya ılık suyla koltuk altı, kasıklar ile alna uygulanan geleneksel yaklaşım da yararlı olur. Ancak soğuk ve sirkeli suyla yapılan uygulamalar çocukta şok, solunum durması veya bilinç kaybı gibi zararlar verebildiği için kesinlikle bu uygulamalardan kaçınılması gerekir.Üç ayın altındaki çocuklarda ateş 38ºC'nin üzerine çıktığında oyalanmadan hastaneye götürmek gerekir. Üç ayını doldurmuş çocuklarda her ateş durumunda hastaneye gitmek gerekmez. Gerektiği tedbirler alındığı takdirde evde de ateşi kontrol altına almak mümkün. Ancak ateş kontrol edilemez ve 39 dereceye kadar çıkarsa veya ateş durumu 72 saatten uzun sürerse, çocuk sürekli ağlıyor, hiçbir şey yemiyor veya çok halsiz görünüyorsa doktora götürmek ve ateşin sebeplerini öğrenmek gerekir.Çocuğun ateşi yükselirken titremesi normal bir durumdur. Kalın giysiler, çocuğun ateşinin daha da yükselmesine yol açar. Bu nedenle çocuğa kalın giysiler giydirilmemeli, üzeri üşüdüğü gerekçesiyle örtülmemelidir. Ateşli çocuğun bulunduğu odanın ısısı 21 -22 derece arasında tutulmalıdır.Ateş, terlemeyi ve solunum sayısını artırarak sıvı kaybının da artışına yol açar. Çocuğa bol miktarda sıvı verilmelidir. Ateş, çok yüksekse ılık su ile (29-32 derece) pansuman veya nadir olarak banyo yaptırabilirsiniz, ancak çocuğu asla soğuk ıslak havlu veya çarşafa sarmayın ya da direkt soğuk duşun altına sokmayın. Bu uygulamaların yanında çocuğun yaşına ve kilosuna uygun dozda ateş düşürücü şurup ve fitillerde kullanılabilir. Unutulmaması gereken noktalardan biri aspirinin ateş düşürücü olarak çocuklarda kullanılmaması gerektiğidir.3 ayın altındaki tüm ateşil çocuklar mutlaka doktora götürülmelidir.Ateşle beraber cildinde döküntüler oluştuysaAteşi düşmesine rağmen huzursuzluğu sürüyorsaZor ve sık nefes alıyorsaÖksürük, hırıltı, kulak ağrısı, karın ağrısı, boğaz ağrısı, devamlı kusma, sık ishal, idrar yaparken yanma, idrar renginde değişme beslenme güçlüğü varsaBıngıldağında atma ve kabarıklık varsaÇocuğunuz 2 yaşından küçükse 24 saatten fazla, 2 yaş üzerinde ise 3 günden uzun süre ateşi devam ediyorsaAğzında kuruluk, gözyaşının olmaması, göz küresinde ve bıngıldakta çöküklük idrar miktarında azalma gibi sıvı kaybı bulguları varsavakit kaybetmeden bir doktora başvurulmalıdır.Normal, sağlıklı insan ateşi 36,5-37,5 arasıdır. 37,8-38 dereceden sonraki vücut ısısı ateş olarak kabul edilir. Özellikle 39-40-41 derece gibi yüksek ateş olarak nitelediğimiz oranlar, hem enfeksiyonu düşündürdüğü için hem de bu derecede bir ateş tehlikeli olabileceği için önemlidir. Dolayısıyla daha dikkatli olmak gerekir.Çocukluk grubunda ateşin en önemli çıkma nedeni enfeksiyonlardır. Bazen uzamış ateş farklı farklı hastalıkların belirtisi olabilir. Ancak çocuklarda ateş çıktığında ilk akla gelen enfeksiyonlardır. Ateşin süreklilik oluşturduğu enfeksiyonların da en önemli nedeni virüslerdir. Zaman zaman bakteri kaynaklı enfeksiyonlar da görülmekle birlikte bunların sıklığı daha azdır.Çocuklarda ateşe neden olan bir başka durum ise aşılardır. Bebek ve çocuklar aşı olduğu günün gecesinde aşıya bağlı ateşlenme yaşayabilir. Eğer ateş ertesi gün de devam ederse enfeksiyonu düşünmek gerekir. Ateşle birlikte çocuğun yaşadığı şikayetler de altta yatan soruna işaret eder. Örneğin ateşle birlikte çocukta öksürük, burun akıntısı ya da ishal yoksa, bu durumda idrar yolu enfeksiyonu düşünülmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu çocukta sadece ateşle karşımıza çıkabilir. Bu nedenle çocuklarda süregelen ateş önem taşır.Yenidoğan döneminde ve özellikle ilk üç ay ateş çok önem taşır. Bu nedenle ilk üç ay içinde bebekte ve çocukta ateş görülmesi halinde zaman kaybetmeden hekime başvurmak gerekir.