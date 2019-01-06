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Beaubos: "Final Four için her şeyi yapacağız!"

Anadolu Efes'in Fransız yıldızı Rodrigue Beaubois, Rus gazetesi Izvestia'ya konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beaubos: 'Final Four için her şeyi yapacağız!'
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06 Ocak 2019 17:12
Anadolu Efes'in Fransız yıldızı Rodrigue Beaubois, Rusya'dan Izvestia'ya kısa bir röportaj verdi.

Beaubois, "CSKA'nın EuroLeague'deki en büyük bütçeye sahip olduğunu biliyoruz. Onlar dışında da çok güçlü ekipler var. Fenerbahçe ve Real Madrid de iyi finansal durumlara sahip. Doğal olarak, bu üç kulüp her EuroLeague maçının favorisi haline geliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bu 3 kulüpten birinde oynama fırsatın oldu mu?" sorusuna Beaubois, "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Ben tercihlerimi sadece ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak yapmam." cevabını verdi.

Anadolu Efes'in EuroLeague'de sürpriz yapma kapasitesinde olup olmadığıyla ilgili gelen soruya ise Fransız yıldız, "Birçok şeyi başarabilecek bir kadroya sahibiz. Final Four'a ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu sezon iyi sonuçlar aldık, umarım yavaşlamayız." diyerek sözlerini noktaladı.

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