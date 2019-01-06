Anadolu Efes'in Fransız yıldızı Rodrigue Beaubois, Rusya'dan Izvestia'ya kısa bir röportaj verdi.Beaubois, "" ifadelerini kullandı."Bu 3 kulüpten birinde oynama fırsatın oldu mu?" sorusuna Beaubois, "" cevabını verdi.Anadolu Efes'in EuroLeague'de sürpriz yapma kapasitesinde olup olmadığıyla ilgili gelen soruya ise Fransız yıldız, "" diyerek sözlerini noktaladı.