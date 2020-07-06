Beaubois, Anadolu Efes'le sözleşmeyi uzattı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız oyuncu Rodrigue Beaubois'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
Beaubois, Anadolu Efes'le sözleşmeyi uzattı
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06 Temmuz 2020 16:34
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız oyuncu Rodrigue Beaubois'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana lacivert-beyazlı takımda forma giyen Beaubois'in sözleşmesinin 2021-2022'nin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Beaubois, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada 9,5 sayı, 1,6 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları ile mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 14 maçta süre alan 32 yaşındaki şutör, 13,7 sayı, 2,6 ribaunt ve 2,4 asistlik performans sergiledi.



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