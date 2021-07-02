Beaubois, 2023'e kadar Anadolu Efes'te

THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Fransız oyuncu Rodrigue Beaubois'nın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, üç sezondur lacivert-beyazlı takımda görev yapan ve kontratının bitmesine bir yıl kalan 33 yaşındaki Beaubois'nın sözleşmesi, bir yıl daha uzatıldı. Tecrübeli oyuncu, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes'te görev yapacak.



THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon 38 karşılaşmada 21 dakika 24 saniye ortalama süre alan 1,90 metre boyundaki oyuncu, maç başına 10,6 sayı, 1,8 ribaunt ve 1,8 asist ortalamaları ile mücadele etti.



ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 22 maça çıkan Beaubois, maç başına 20 dakika 39 saniye süre alarak 11,5 sayı, 2,1 ribaunt ve 2,6 asist ortalamaları yakaladı. Beaubois, ayrıca geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.







