Beasley takıma katılmayacak, yerine Anderson alınabilir

Brooklyn Nets forveti Michael Beasley'nin, KOVID-19 pozitif olmasından ötürü takıma katılmayacağı ve yerine yedek bir oyuncu alınacağı bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania, Beasley'nin takıma katılmayacağını açıkladı.



Beasley, Brooklyn ile bir hafta önce anlaşmış, ancak Walt Disney World kampüsüne geldiğinde KOVID-19 için pozitif test sonucu almıştı karantinadan çıkmamıştı. Sonuç olarak, Nets kendisinin yerine yedek bir oyuncu kadroya katmaya karar verdi. Charania bu oyuncunun kim olacağını belirtmese de, Justin Anderson'ın "imza için bir aday olmaya devam ettiğini" belirtti.



Anderson'ın Haziran ayında Nets ile kontrat imzalamak için bir anlaşmaya vardığı ve Pazartesi günü JWILLY Show'da, Orlando bölgesindeki bir otelde hazırlanırken, karantinada olduğu söylenmişti.



Brooklyn, sakat oyuncularını değiştirmek için birkaç yedek oyuncu kadrosuna katmış ve Jamal Crawford, Lance Thomas ve Donta Hall ile birlikte Beasley'yi almıştı.



