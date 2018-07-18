Beasley: "Ben bir Lonzo hayranıyım"

"Ben büyük bir Lonzo hayranıyım. Lonzo maç başına neredeyse 11 sayı, yedi ribaund, yedi asist, bir top çalma ve bir blok gibi ortalamalar yakalarken nasıl bu kadar eleştiri aldığını anlamıyorum. Kabul, yüzdeleri düşüktü, ama hepiniz Russell Westbrook'un şut atabildiğini düşünüyorsunuz, lakin kendisinin üçlük yüzdesi Lonzo ile aynı (Lonzo'nun yüzdesi bir tık daha yüksekti). İki yıl önce Malcolm Brogdon 10 sayı ve üç ribauntla Yılın Çaylağı ödülünü kazandı, ama şimdi Lonzo 11-7-7 ortalama yakalıyor ve fiyasko mu? Ben Lonzo hayranıyım. Eğer oynamasına izin verirseniz ve şut atıp atamadığı konusunda endişelenmezseniz, bence komple bir basketbol oyunu nasıl oynayacağını bilen bir oyuncu göreceksiniz. Kyle Kuzma da aynı şekildeydi. Onu üniversitede sevmiştim ama NBA'de ona karşı oynayana kadar ne kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum. Josh Hart da aynı."



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Michael Beasley büyük bir Lonzo Ball hayranı ve çaylak döneminde neden bu kadar eleştiriye maruz kaldığını tam olarak anlayamıyor.Beasley yeni takım arkadaşının kesinlikle bir "fiyasko" olmadığını söyledi.Yaptığı röportajdan ilgili kısım şu şekilde: