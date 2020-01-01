Beasley, 4 yıllığı 60 milyon dolara Wolves'da kaldı!

The Athletic'ten Shams Charania ile konuşan menajerine göre Malik Beasley, Minnesota Timberwolves ile dört yıllığı 60 milyon dolarlık bir sözleşme yapmayı kabul etti.



Sınırlı bir serbest oyuncu olan Beasley, Wolves'un Şubat ayında Denver Nuggets ile yaptığı bir takasla kendisini almasından sonra oynadığı 14 maçta 20.7 sayı, 5.1 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarını yakalamış ve daha büyük bir rolde kendini göstermeyi başarmıştı.



Beasley'in ileride başlangıç kadrosunda kalıp kalmayacağı ise henüz belli değil. 2020 Draftı'nda ekibin 1 numaradan seçtiği Anthony Edwards ve Josh Okogie ile dakikaları için rekabet etmesi bekleniyor.



Oklahoma City ile üç takımlı bir anlaşmanın parçası olarak Minnesota'ya dönen Ricky Rubio'nun da ilk beş kadroda yer alması söz konusu.



