Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Beasley, 4 yıllığı 60 milyon dolara Wolves'da kaldı!

The Athletic'ten Shams Charania ile konuşan menajerine göre Malik Beasley, Minnesota Timberwolves ile dört yıllığı 60 milyon dolarlık bir sözleşme yapmayı kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Shams Charania ile konuşan menajerine göre Malik Beasley, Minnesota Timberwolves ile dört yıllığı 60 milyon dolarlık bir sözleşme yapmayı kabul etti.

Sınırlı bir serbest oyuncu olan Beasley, Wolves'un Şubat ayında Denver Nuggets ile yaptığı bir takasla kendisini almasından sonra oynadığı 14 maçta 20.7 sayı, 5.1 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarını yakalamış ve daha büyük bir rolde kendini göstermeyi başarmıştı.

Beasley'in ileride başlangıç kadrosunda kalıp kalmayacağı ise henüz belli değil. 2020 Draftı'nda ekibin 1 numaradan seçtiği Anthony Edwards ve Josh Okogie ile dakikaları için rekabet etmesi bekleniyor.

Oklahoma City ile üç takımlı bir anlaşmanın parçası olarak Minnesota'ya dönen Ricky Rubio'nun da ilk beş kadroda yer alması söz konusu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal