Beal'ın hayal kırıklığı: "Bu bir popülerlik yarışması!"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, All-Star seçilmemesinden ötürü duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.



Bu sezon All-Star maçı için oylar verildiğinde, Beal maç başına 28.6 sayı, 4.4 ribaund ve 6.3 asistle oynamasına rağmen, bu bir şekilde hala yeterli görülmemişti ve kendisi dışarıda kalmıştı.



Beal, geçtiğimiz günlerde JJ Redick'in podcast'ine çıktı ve seçilmemesi durumunu ele aldı:



"Kriterlerimiz birkaç yılda bir değişiyor. Şimdi guardlar, forvetler ve pivotlar ön planda. Yani 2.10 uzunluğunda guard veya forvet olan adamlar var, bu yüzden bu beni dışarıda bırakıyor. Ben Simmons gibi, 2.06 boyunda olup guard olarak listelenen adamlar var. Dolayısıyla, pozisyonlarımızın kriterlerini değiştirmiş olmamız zorlu bir durum.



Ve insanların geçen yıla göre daha iyi bir yıl geçirdiğimi söylemelerini duymak da zor. Geçen yıl All-Star'dım ve All-NBA sınırındaydım, peki bu yıl ne fark var? Zor bir durum, ama oynamaya devam etmek lazım."



"BU BİR POPÜLERLİK YARIŞMASI"



Beal, 2019-20 sezonunu maç başına 30.5 sayı, 4.2 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları ile tamamlamış, ancak bir All-NBA kadrosunda yer alamamıştı. Ancak Beal bunu biraz beklediğini de itiraf etti:



"All-NBA'e alınmamayı biraz bekliyordum. O kadar acıtmadı. Ama All-Star olamamak beni kesinlikle şaşırtmıştı. Özellikle oyuncular ilk beş başlamam için bana oy verdiğinde. Yani buna baktığınızda, taraftar oylarını ve medyanın oylarını aldığınız için, bu bir popülerlik yarışması. O yarışmayı asla kazanamam."



Bu alınmama durumu ile Beal, NBA tarihinde en az 30 sayı ve 6 asist ortalaması yakalayıp, All-NBA takımına girememiş tek oyuncu olmuştu.



