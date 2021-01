Beal'ın canına tak etmek üzere!: "Kazanmak istiyorum artık!"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, 47 sayı atmasına rağmen Wizards'ın dün gece tekrar mağlup olmasından duyduğu hayal kırıklığını bir kez daha dile getirdi.



Beal dün gece 47 sayı, altı asist ve dört ribaundlık bir katkıda bulunmuş olsa da, Wizards ekibi New Orleans Pelicans'a 124-106 mağlup olmuştu. 3-11 derecesi bulunan Wizards halen NBA'in en kötü derecesini elinde tutarken, üst üste üçüncü mağlubiyetini almıştı.



Wizards yıldızı, maç sırasında gösterdiği üzüntüyü gizlemesi gerektiğini söylerken, takımın eksik performanslarından dolayı hayal kırıklığına uğradığını da itiraf etti:



"Yaptığım pek çok şeye, çoğu zaman ben de şaşırıyorum. Ama kaybetmekten nefret ediyorum.... bunlar zor geliyor.



Duyguları belli etme konusunda daha iyi olmam gerek. Medya doğal olarak her şeyi yayınlayacak tabii. Kaybettiğim için kızgınım sadece. Ama orada oturup gülmüş olsam, medya o zaman ne diyecekti? Zor dönemlerdeyiz. Kazanmak istiyoruz. Ben de kazanmak istiyorum. Bu yüzden burada kaldım. Bu takımda kazanmak istiyorum çünkü. Bunu başarabileceğim yerin burası olduğunu düşündüm."



ESPN Stats and Info, Beal'ın, NBA tarihinde 40 veya daha fazla sayı bulduğu üst üste 10 maçı kaybeden tek oyuncu olduğunu kaydetti.



27 yaşındaki yıldız, maç başına 35.4 sayıyla ligde sayı kralı konumunda ve 2019'da Wizards ile imzaladığı iki yıllık uzatma kontratı ile, 2021-22 sezonu sonuna dek takımla sözleşmeli.