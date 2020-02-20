Beal'dan koronavirüs için tepki: "NCAA'e yazıklar olsun!"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, koronavirüs nedeniyle turnuvaları ertelemesi "çok uzun sürdüğü" için NCAA'e tepki gösterdi.



Beal, Twitter üzerinden NCAA'in turnuvayı iptal etme kararının geç gelmesini "lanet olası bir utanç" olarak niteledi:



"NCAA komitesinin turnuvayı durdurması için, üst düzey NCAA takımlarınının şimdi yaptığı şeyleri yapmalarına gerek kaldığından ötürü yazıklar olsun!"



NCAA, sezonun geri kalanını iptal eden en son spor liglerinden biri oldu. Çarşamba günü, NBA, kalan iki maçını ve 2019-20 sezonunun tamamını, Utah Jazz'den Rudy Gobert'in COVID-19 için yapılan testin sonucunun pozitif gelmesi sonrası hızla iptal etmişti.



