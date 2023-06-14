NBA'deki bazı yöneticilerin, Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal'ın takasa açılma potansiyelini yakından izlediği iddia edildi.



Beal, geçtiğimiz yaz Wizards'la beş yıllığı 251 milyon dolarlık bir kontrat imzalamış olsa da, bu yaz başkanlık görevini devralan Michael Winger'ın yönetiminde takas ile gönderilebilir.



ESPN'den Brian Windhorst, 'Get Up' programında bazı takımların Wizards ve Beal'ı oldukça yakından izlemeye başladığını söyledi:



"Geçtiğimiz hafta Washington Wizards'ın yeni başkanı Michael Winger, takım sahiplerinin kendisine yeniden yapılanma için tam yetki verildiğini söylemişti. Bu da, ligdeki herkesin Bradley Beal'ın geleceğini merak etmesine neden oldu.



Beal, NBA'de kimseninkine benzemeyen bir kontrata sahip. Takas vetosu hakkına sahip olduğu için, sadece Wizards'tan ayrılıp ayrılmayacağına karar vermekle kalmıyor, aynı zamanda kimin ve ne karşılığında takas edileceğine de karar verebiliyor.



Bu şekilde bir anlaşma bulmak son derece zor ve Michael Winger henüz kararını vermediğini söylemişti. Ancak bu kararsızlık takımların Wizards'ı oldukça yakından takip etmelerine yol açtı. Çünkü ellerinde sadece Beal değil, aynı zamanda bir diğer önemli serbest oyuncular Kyle Kuzma ve Kristap Porzingis de bulunuyor."



Windhorst, tarafların henüz yolları ayırma aşamasına gelmediğini, ancak Beal ve Wizards'ın aynı frekansta olması gerektiğini sözlerine ekledi.





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