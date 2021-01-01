"Beal, Wizards'ta LeBron ayrıcalıklarına sahip" iddiası!

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, Wizards ekibi içinde "LeBron James ayrıcalıklarına" sahip olduğu iddia edildi.



FortyEightMinutes.com'dan Chris Crouse, Beal'ın LeBron'a benzer ayrıcalıklara sahip ligdeki birkaç oyuncudan biri olduğunu bildirdi:



"Wizards, Beal ve Russell Westbrook etrafında yapılanmaya devam ediyor ve ön büro büyük hamleler konusunda Beal'a danışmaya devam ediyor, bu da Bradley'nin gerçekten değer verdiği bir şey.



Durumla içli dışlı olan bir kaynak, FortyEightMinutes'a 'Bu, LeBron James benzeri bir durum' yorumunu getirdi.



Çok az yıldız oyuncu takımının ön bürosuyla uyum içindedir ve Beal da şüphesiz bu tür bir güce başka bir yerde sahip olma ihtimalinin düşük olduğunun farkında. Bazı organizasyonlar, bu kadar ayrıntılı karar aşamalarına yıldızlarını dahil etmezler. James Miami'deyken, Cleveland ve Los Angeles'taki dönemlerinde olduğu gibi bilgilendirilmiyordu."



Beal, Doğu Konferansı'nda 17-30 derecesiyle 12'nci sırada yer alan Wizards için bu sezon oynadığı 41 maçta 31.3 sayı, 5.0 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarına sahip.



