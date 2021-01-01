Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Beal, Wizards'ta LeBron ayrıcalıklarına sahip" iddiası!

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, Wizards ekibi içinde "LeBron James ayrıcalıklarına" sahip olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, Wizards ekibi içinde "LeBron James ayrıcalıklarına" sahip olduğu iddia edildi.

FortyEightMinutes.com'dan Chris Crouse, Beal'ın LeBron'a benzer ayrıcalıklara sahip ligdeki birkaç oyuncudan biri olduğunu bildirdi:

"Wizards, Beal ve Russell Westbrook etrafında yapılanmaya devam ediyor ve ön büro büyük hamleler konusunda Beal'a danışmaya devam ediyor, bu da Bradley'nin gerçekten değer verdiği bir şey.

Durumla içli dışlı olan bir kaynak, FortyEightMinutes'a 'Bu, LeBron James benzeri bir durum' yorumunu getirdi.

Çok az yıldız oyuncu takımının ön bürosuyla uyum içindedir ve Beal da şüphesiz bu tür bir güce başka bir yerde sahip olma ihtimalinin düşük olduğunun farkında. Bazı organizasyonlar, bu kadar ayrıntılı karar aşamalarına yıldızlarını dahil etmezler. James Miami'deyken, Cleveland ve Los Angeles'taki dönemlerinde olduğu gibi bilgilendirilmiyordu."

Beal, Doğu Konferansı'nda 17-30 derecesiyle 12'nci sırada yer alan Wizards için bu sezon oynadığı 41 maçta 31.3 sayı, 5.0 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarına sahip.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal