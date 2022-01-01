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Beal: "Wizards'la yeniden anlaşmaya meyilliyim"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, bu yaz Wizards ile yeniden sözleşme imzalamaya meyilli olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, bu yaz Wizards ile yeniden sözleşme imzalamaya meyilli olduğunu açıkladı.

Beal, muhabirlere Wizards'ta kalmaya meyilli olduğunu söylerken, sakatlığının Washington'ın kadrosunu uzaktan incelemesini sağlayacağını da sözlerine ekledi:

"Kulağa tuhaf gelse de, bu aslında bir lütuf gibi. Takımın, genç oyuncularımızın, hatta koçumuzun (Wes Unseld Jr.) bile gelişmeye devam ettiğini görebileceğim. Takım olarak geliştiğimizi zaten görebiliyorum. Bir karara varmak için herhangi bir acelem yok."

Sol el bileğinden geçirdiği ameliyatın ardından sezonu kapatmış olan Beal, 2022-23 sezonu için 36.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmesi halinde, Wizards ile beş yıllığı 246 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamaya hak kazanabilir.


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