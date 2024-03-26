Phoenix Suns guardı Bradley Beal, takımın Victor Wembanyama'sız San Antonio Spurs'a yenilmesinin "büyük bir hayal kırıklığı" olduğunu söyledi.



Spurs'ü iki gün önce 25 sayı farkla mağlup eden Suns, aynı arenada bu kez çaylak yıldız Wembanyama'nın oynamadığı aynı takıma karşı 102-104 mağlup oldu.



Beal, yenilginin ardından duygularını şu ifadelerle paylaştı:



"Hayal kırıklığı. Geldik ve tokadı yedik. Wemby olmadan işimiz kolay olur sandık. Ama yenildik... Tıpkı koçun bizi uyardığı gibi agresif oynadılar ve biz de yanıt veremedik. Aslında verdik ama onların yumruklarına dayanamadık."



Bu yenilgi Suns'ı sezonda 42-30 derecesine getirirken, aynı zamanda Batı Konferansı'nın sonuncusu olan Spurs'e karşı aldıkları dört maçtaki üçüncü yenilgi oldu.



