Washington Wizards ve Bradley Beal'ın, bu yaz uygun bir takas bulma amacıyla birlikte çalışacakları bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, takımın yeniden yapılanma sürecine başlamaya karar vermesi durumunda Beal için uygun bir takas bulmak adına birlikte çalışacaklarını belirtti.



Yeni Başkan Michael Winger'ın Washington yönetimini devralması sonrası yaptığı açıklamalar sonrası, büyük ölçüde bir yeniden yapılanma dönemine girilmesi bekleniyordu.



Beal'ın geçtiğimiz yaz Wizards'la imzaladığı beş yıllığı 251 milyon dolarlık kontratında, takas vetosu hakkı bulunuyor.



Beal'ın piyasaya açılması durumunda, Miami Heat'in kendisi için 1 numaralı talip olması bekleniyor. Milwaukee Bucks ise daha sınırlı bir varlık yelpazesine sahip olsa da, Beal için teklif verebilecek takımlar arasında yer alabilir.





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