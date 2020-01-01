Beal ve LeVert, artık Jordan giyecekler!

Jordan markası, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal ile Brooklyn Nets guardı Caris LeVert ile sponsorluk anlaşmaları yaptığını duyurdu.



Yeni Air Jordan XXXV modelini bir süredir giyen LeVert, gelişme ile ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Sahada sürekli kat ettiğim ve ileri geri koşmak için atletizmimi kullandığımdan ötürü, içinde rahat edebileceğim kıyafetlere ihtiyacım var. Kafamın bu konuda rahat etmesini sağlayacak şeyler lazım. Jordan üst düzey materyaller ve teknolojiyi kullandığı için, kararı düşünmeden verdim."



Beal, markaya katılma konusunda Ray Allen'dan ilham aldığını söyledi:



"Bir sürü farklı renkte ayakkabıları vardı ve hatta retroları bile giyerdi. Oyunun bir hayranı olarak, tüm kariyeri boyunca ayağına Jordan giyerken gördüm. Bugün bile hala Jordan'larını giyer."



Beal, Russell Westbrook, Rui Hachimura ve Mo Wagner'den sonra Jordan markasının Wizards kadrosundaki dördüncü üyesi oldu.



