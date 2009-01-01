Beal ve Booker, Tokyo'da ABD'yi temsil edecekler!

Washington Wizards süperstarı Bradley Beal ve Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'ın Tokyo'daki Yaz Olimpiyatları'nda ABD Milli takımında yer alacakları bildirildi.



Wizards şutör guardı Beal, Olimpiyatlarda ABD takımında hiçbir zaman yer almamıştı ve 2016'da Rio de Janeiro'daki Olimpiyat kadrosu için kendisine gelen teklifi reddetmişti.



2010 yılında FIBA Dünya U17 Şampiyonası'nda ve 2009 FIBA Amerika Şampiyonası'nda U16 takımında yer almış olan Beal, her iki turnuvada da altın madalya kazanmıştı.



Beal, normal sezonda ligin en skorer ismi olan Stephen Curry'nin arkasında, maç başına 31.3 sayı ortalaması tutturmuştu.



BOOKER DA İLK KEZ KATILACAK



Suns yıldızı Booker ise aynı şekilde ABD'yi hiçbir zaman büyük bir uluslararası turnuvada temsil etmemiş, ancak 2016 Oyunları öncesinde Olimpiyat kadrosuyla antrenman yapan Select Team'de yer almıştı.



Kariyerinin ilk NBA playofflarında parlayan Booker, %48.7 şut isabeti ile 27.9 sayı ve 6.8 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarına sahip.



ABD Takımına katılacaklarını belirten diğer isimler arasında Jayson Tatum, Damian Lillard ve Draymond Green de yer alıyor.



