Beal: "Takımların beni istediklerini biliyorum"

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, takımların kendisi için takas yapmaya çalıştıklarını bildiğini söyledi.



Wizards'la olan sözleşmesinin sonu yaklaştıkça, 27 yaşındaki yıldız, kadrolarına All-Star kalibreli bir şutör guard eklemek isteyen rakip takımlar için potansiyel bir takas hedefi olduğunu bildiğini belirtti.



Beal, New Orleans Pelicans'ın guardı JJ Redick ve Tommy Alter'ın sunuculuğunu yaptığı "The Old Man and the Three" podcast'inde, şu açıklamaları yaptı:



"Takımlar buna uğraşıyor. Birçoğu Wizards'ı arıyor. Birçoğu paketleri sorguluyor, bir araya getiriyor ve beni alıp alamayacaklarını görmeye çalışıyor. Bu bir sır değil; bunu son birkaç yıldır yapıyorlar."



"BU BENCE BİR SAYGI İŞARETİ"



Yine de, takas söylentileri dönmeye devam ederken Beal, kendisinin 2018 ve 2019'da All-Star olması sağlamış olan azmine odaklandığını açıkladı:



"Benim görüşüme göre, bu dikkat dağıtıcı bir şey değil. Bu bir tür saygı işareti. Ve yaptığınız şeyi yapmaya devam etmek, sağlam oynamaya devam etmek, profesyonel olmaya devam etmek için motivasyon da sağlıyor tabii ki. Çünkü bu sayede, böyle insanlar size doğru çekiliyor."



Beal'in 2020-21 sezonu için 28.8 milyon dolar alacağı bulunuyor ve ardından 2019'da kabul ettiği iki yıllık uzatma kontratı başlıyor. Ancak, 2022-23 sezonu için bir oyuncu opsiyonu olduğundan ötürü, 2022 sezonunun başlarında sınırsız serbest oyuncu olabilir.



Beal serbest oyuncu döneminde boşta olursa, kendisine talip olacak takımlar açısından sıkıntısı çekmeyeceği düşünülüyor. Wizards, John Wall'un yaşadığı büyük sakatlıkların sonucu olarak arka arkaya playoffları kaçırmış olsa da, Beal, 2017-20 arası takımın yüzü olarak maç başına 25.8 sayı, 5.3 asist, 4.6 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.