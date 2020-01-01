Beal: "Takas söylentilerini, saygı göstergesi olarak görüyorum"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, takas söylentilerini birer "saygı göstergesi" olarak gördüğünü söyledi.



Washington, herkese açık bir şekilde Beal'ın takasa uygun olmadığı konusunda ifadesini belirtmiş olsa da, kendisi takas söylentilerinde yer almıştı. Beal ayrıca, Wizards ile kalmak istediğini de yinelemişti.



New York Daily News, geçtiğimiz hafta Brooklyn Nets'in Beal takası konusunda "takım içinde tartışmalar" yaptığını bildirmişti.



"KD VE KYRIE'NİN SİZİ İSTEDİĞİNİ DUYMAK..."



Beal, bu iddialarla ilgili şu şekilde konuştu:



"Bu tür tartışmaları ilk kez duymuyorum. İlginç bir durum. Ben bunlara birer saygı göstergesi olarak bakıyorum. Demek ki iyi şeyler yapıyorum ve insanlar benimle oynamak istiyor."



"Bu inanılmaz bir duygu. Kyrie (Irving) ve KD'nin (Kevin Durant) sizi istediğini duyduğunuzda, bu inanılmaz bir şey. Aynı zamanda, ne kadar doğru olduğunu veya ne kadar kolay olacağını bilmiyorsunuz. Ve ben köklerimi DC'ye salmı durumdayım. Kendimi bu şehre, bu topluluğa adadım. Burayı çok seviyorum ve başka bir takıma atlamak yerine, burada kazanmak için uğraşabileceğimi bilmek harika olurdu."



"Ama bu hikayeler ortaya çıktığında, bunu düşünmediğimi söylemek naifçe olurdu."



"JOHN İLE NELER YAPABİLECEĞİMİ, GÖRMEK İSTİYORUM"



Beal, John Wall ile yeniden bir araya gelmek ve Wizards'ın nasıl rekabet edebileceğini görmek istediğini de belirtti.



"Şu anda benim için en önemli şey, tekrar John (Wall) ile oynamak istemem. Tekrar çıkabileceğini bildiğim seviyeye çıktığını görmek istiyorum, özellikle onun olmadığı dönemde benim oyunum bu kadar gelişmişken. Birlikte ne başarabileceğimizi görmek isterim. Sağlıklı olduğu ve oldukça sıkı çalıştığı için çok mutluyum."



