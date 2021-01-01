Beal: "Sözleşme uzatmak için acelem yok"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, takımla sözleşmesini uzatmak için acele etmediğini söyledi.



Beal bu sezon kontratını uzatmaya uygun olsa da, Washington Post'tan Ava Wallace'a yaptığı açıklamada, anlaşmaya varmak için kesinlikle acelesi olmadığını açıkladı:



"Benim için en önemli şey, iyi bir başlangıç yapabilmemiz. Sözleşme parası konusuyla sonra ilgileniriz. Zamanı geldiğinde kesinlikle ilgilenmelerine izin vereceğim. İmzalamak için önümde koca bir sene var. O yüzden acelem yok."



Beal önceki sezon Wizards ile harika bir yıl geçirmiş ve maç başına 31.3 sayı ortalamasıyla kariyer rekoruna ulaşmıştı.



Wizards, Beal'e Cuma gününden itibaren dört yıllığı 181.5 milyon dolarlık bir uzatma kontratı teklif edebilir. All-Star oyuncu, Washington'da bu kontratı imzalamazsa, 2021-22 sezonunun ardından serbest oyuncu olabilir.



