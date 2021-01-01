Beal: "Sinirliyim, 60 sayının hiçbir anlamı yok..."

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, dün gece 60 sayılık kariyer rekoru performansının ardından "sinirli olduğunu" söyledi.



Beal, Philadelphia 76ers'a karşı dün geceki maçta etkileyici bir performans daha göstermesine rağmen, bu Wizards'ın galibiyeti garantilemesi için yeterli olmadı.



Başka bir moral bozan mağlubiyetin ardından Beal, "sinirli olduğunu" ve tüm kariyer rekorları mağlubiyetlerde geldiği için, "hepsini çöpe atabileceğini" belirtti.



"Sinirliyim. Bunu saymıyorum. Tüm kariyer rekoru performanslarım, hep mağlubiyetlerde geldi. O yüzden hiç umurumda değil. Bunu da diğer iki ya da üç kariyer rekoru performansım gibi doğrudan çöpe atabilirsiniz. Ben sadece kazanmak istiyorum. Bazen durum ne olursa olsun 40, 50 ya da 60 sayı atabilirsiniz, ama ben yalnızca galip gelmek istiyorum. Bu gece biraz yetersiz kaldık."



Beal, 20/35 şut isabeti yakaladığı karşılaşmada ayrıca yedi ribaund ve beş asist de kaydetmişti. Wizards, üçüncü çeyreğin başında 17 sayılık bir farktan geri dönmesine rağmen, maçı kapanış dakikalarında kaybetmişti.



Beal, sezonun ilk sekiz maçında 34.3 sayı ortalama yakalıyor ve Wizards ise, sezonda 2-6 derecesine düşerek, Doğu Konferansı'nın dibine daha da yaklaştı.



