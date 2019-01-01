Beal, sezona devam etme konusunda kararsız

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, bu ay Orlando'da 2019-20 NBA sezonunun devam etmesine katılıp katılmayacağı konusunda kararsız olduğunu söyledi.



ESPN'den Ohm Youngmisuk'a göre Beal, oyunu üzerine çalıştığını ancak "herhangi bir yöne meyilli olmadığını" belirtti.



Beal, sezonun geri kalanında oturmaya karar verirse, bunun sosyal konulara odaklanmak yerine koronavirüs pandemisi nedeniyle olacağını açıkladı:



"Basketbol oynamayı KOVID yüzünden bıraktık. Sosyal adaletsizlik yüzünden değil. Ve hala basketbol oynayarak farkındalık yaratabileceğimizi düşünüyorum. Ama bunun dikkat dağıtıcı olduğunu düşünenlere de hak veriyorum. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum."



Wizards, sezonun koronavirüs pandemisi nedeniyle dört aylık bir askıya alınma sürecinden sonra, ESPN'in Wide World Spor Kompleksi'nde devam ettiğinde oynayacak dokuz Doğu Konferansı takımından biri konumunda. Wizards ekibi Doğu'da 24-40 derecesi ile dokuzuncu sırada yer alıyor.



57 maçta Beal, kariyerinin en yükseği olan 30.5 sayının yanı sıra, 6.1 asist, 4.2 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



