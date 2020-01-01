Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Beal, sezona devam etme kararını halen vermiş değil

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, Washington Wizards ile Orlando'ya seyahat edeceği ancak yine de oynamaya henüz karar vermediği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, Washington Wizards ile Orlando'ya seyahat edeceği ancak yine de oynamaya henüz karar vermediği açıklandı.

Koç Scott Brooks, Beal'la ilgili, "Henüz son kararımı vermedim. Hepimiz günden güne değerlendiriyoruz. Harika görünüyor. Fiziksel durumu oldukça iyi ve diğer adamlarımızla birlikte her geçen gün gelişmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

Beal geçtiğimiz hafta, sezona devam etme konusunda yine "henüz karar vermediğini" söylemişti.

Brooks, Beal'ın kararı için herhangi bir zaman çizelgesi olmadığını ekledi.

Wizards, Orlando'da John Wall ve Davis Bertans olmadan oynayacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal