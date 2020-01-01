Beal, sezona devam etme kararını halen vermiş değil

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, Washington Wizards ile Orlando'ya seyahat edeceği ancak yine de oynamaya henüz karar vermediği açıklandı.



Koç Scott Brooks, Beal'la ilgili, "Henüz son kararımı vermedim. Hepimiz günden güne değerlendiriyoruz. Harika görünüyor. Fiziksel durumu oldukça iyi ve diğer adamlarımızla birlikte her geçen gün gelişmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.



Beal geçtiğimiz hafta, sezona devam etme konusunda yine "henüz karar vermediğini" söylemişti.



Brooks, Beal'ın kararı için herhangi bir zaman çizelgesi olmadığını ekledi.



Wizards, Orlando'da John Wall ve Davis Bertans olmadan oynayacak.



