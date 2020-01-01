Beal: "Sezon ne kadar erken başlarsa, Kyrie ve KD için o kadar iyi!"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, 2020-21 sezonunun başlangıç tarihi ile ilgili konuştu ve sezonun Aralık sonunda başlaması durumunda, bunun Brooklyn Nets süperstarları Kevin Durant ve Kyrie Irving için neden yararlı olacağını açıkladı.



New Orleans Pelicans guardı JJ Redick'in podcast'ine konuk olan Beal, ligin 22 Aralık'ta yeni sezona başlamayı planlamasına "şaşırdığını" belirtti:



"Kesinlikle şaşırdım çünkü Şubat ayına kadar başlamayacağımızı düşünüyordum, hatta Mart ayına bakıyordum. Bu durum, rutinimi ve çalışma biçimimi kesinlikle değiştiriyor. Ancak parasal etkinin, yönetim kurulunun baktığı şey olduğunu düşünüyorum."



"KD VE KYRIE, BAŞLAMAYA HAZIRLARDIR!"



Wizards yıldızı, iki Brooklyn süperstarının geri dönüşlerine hazır olduğunu ve sezon ne kadar erken başlarsa, onlar için o kadar iyi olacağını söyledi:



"KD ve Kyrie, geri dönme şansını elde edecekler. Eminim başlamaya hazırlardır. Ama bubble'da birçok kişi sakatlanmıştı ve bu takımların çoğu bitkin düşmüş durumda. İyileşmek ve uygun bir şekilde dinlenebilmek için zamana ihtiyaçları var. Onların bakış açısından da bakıyorum ama benim gibi adamlar da, Mart ayından beri oynamıyorlar."



Irving geçen sezon Nets ile sadece 20 maç oynamış, Durant ise aşil tendonu sakatlığından ötürü tüm sezonu kaçırmıştı.



