Beal: "Russ, oyunumu bir üst seviyeye taşıyacak"

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, takım arkadaşı Russell Westbrook'un, kendisinin oyununu bir üst seviyeye taşıyacağını söyledi.



Westbrook'un eski bir MVP ve neslinin en iyi oyuncularından biri olarak takıma örnek teşkil etmesiyle, Wizards'ın genç oyuncularının oyunlarını nasıl yükseltebileceği hakkında birçok kişi düşüncelerini paylaşmıştı. Ancak Westbrook'un, Beal gibi takımın köklü oyuncularından bazıları üzerinde de benzer bir etkiye sahip olma ihtimali bulunuyor.



Beal, kariyerlerinin bu aşamasında Westbrook'tan çok uzakta olmasa da, yeni takım arkadaşından bir şeyler öğrenme fırsatını reddetmiyor. LA Clippers yıldızı Paul George, bu ayın başlarında, Westbrook'la Oklahoma City Thunder'da oynadığı sezonun, kariyerinin en iyi sezonu olduğunu belirtmiş ve Russ'ın sahadaki amansız çabasını takdir etmişti.



Beal bunun kendisiyle birlikte gerçekleşme potansiyelini de şimdiden görebiliyor:



"Kesinlikle beni henüz geçmediğim yeni bir seviyeye taşıyacağını düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Oyunumda bir adım daha ileri atacağımdan eminim ama kendisi eski bir MVP, dokuz kez All-NBA seçilmiş, dokuz kez All-Star olmuş bir adam. Gelecekte Hall of Fame olacak, bu yüzden onu can kulağıyla dinliyorum ve beraber oynamaktan heyecan duyuyorum."



Beal ayrıca, Westbrook'un belirgin liderlik tarzının, kendisi de çok kez All-Star seçilmiş olmasına rağmen memnuniyetle karşılayacağı bir şey olduğunu sözlerine ekledi. Westbrook'un bir tavsiyesi varsa, değerlendirmesi ne kadar sert olursa olsun, bunu dinleyeceğini belirtti:



"Yüzde yüz. En sevdiğim şey budur. Ben yapıcı eleştiri adamıyım. Bunu kaldırabilirim. Adamlar bana daha iyi oynamamı söylediğinde, gaz verdiğinde, buna bayılıyorum."



Wizards geçtiğimiz sezon ligdeki en sert oynayan takımlardan biri olarak ün kazanmıştı.



